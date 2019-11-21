08 Сентября 2020
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Экономика Курганская область
Вадим Шумков, Производительность труда и поддержка занятости (2019) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье нацпроект по повышению производительности труда начали реализовывать на несколько лет раньше

Предприятие "Кургандормаш" стало первым в Курганской области, где начали реализовывать национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Зауралье должно было вступить в проект только через три года. Как сообщил Накануне.RU губернатор Курганской области Вадим Шумков, большая работа была проделана, чтобы это произошло раньше.

"Мы попросили федеральные органы власти включить Курганскую область в этот проект. Еще в 2018 году согласно поданным документам Курган не был включен. Мне хочется, чтобы понимали суть этого проекта. Это не просто производить больше, больше и больше. Это когда человек приходит в цех, где вы работаете 30 лет подряд, и оценивает его свежим взглядом. Смотрит, где должен лежать металл, сколько должно быть складских запасов, какие операции лишние, дублирующие, стандартизирует эти вещи. И буквально через несколько месяцев вы сокращаете количество временных и финансовых потерь на производство одной и той же единицы продукции", - сказал губернатор.

Вадим Шумков, Производительность труда и поддержка занятости(2019)|Фото:Накануне.RU

По словам Шумкова, себестоимость продукции, повышение ее качества и сокращение времени производства - это конкурентоспособность предприятия.

коллектив, Кургандормаш(2019)|Фото:Накануне.RU

"Кургандормашу" во всех начинаниях, которые будут касаться реализации нацпроекта, помогут специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и профильный региональный центр, созданный на базе Агентства технологического развития Зауралья.

В 2018 году "Кургандормаш" продал своей продукции на 1 млрд 160 млн руб., в этом году - уже на 1,5 млрд руб.

Кургандормаш(2019)|Фото:Накануне.RU

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В Зауралье нацпроект по повышению производительности труда начали реализовывать на несколько лет раньше

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Теги: Производительность труда и поддержка занятости, Курган, Кургандормаш, нацпроект, Вадим Шумков, производство, рабочие места



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