Санитар наркологической больницы в Челябинске, до смерти избивший пациента, отправлен в СИЗО

В Челябинске 35-летний мужчина, который работал в наркологической больнице на Электровозной улице вахтером-санитаром, отправлен в СИЗО, такое решение принял 21 ноября Ленинский районный суд города.

Ранее стало известно, что между мужчиной и 37-летним пациентом больницы произошел конфликт. Санитар набросился на мужчину с кулаками прямо в палате и жестоко избил его, нанося удары в живот и грудь.

Спустя некоторое время пострадавший скончался от полученных травм.

Санитару также предъявлено обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".