Будут привлекать жильем и профессиональным ростом. В Челябинской области не хватает более тысячи врачей

Власти Челябинской области планируют уже в следующем году привлечь 400 врачей и среднего медицинского персонала в медучреждения первичного звена. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Вице-губернатор напомнила, что приоритетом в сфере здравоохранения Челябинской области будет поддержка первичного звена. Такая задача поставлена не только губернатором Алексеем Текслером, но и есть федеральная программа модернизации первичного звена, в рамках которой регион может получить дополнительные средства из федерального бюджета на оборудование, ремонты, строительство медицинских организаций первичного звена.

"В течение достаточно длительного времени не уделялось внимание первичному звену здравоохранения. Бюджет здравоохранения на следующий год увеличивается на 3 млрд. Это значительная сумма и это те деньги, на которое здравоохранение недофинансировалось все предыдущие годы", - подчеркнула она.

Средства направят на дооборудование медицинских организаций первичного звена, ремонты и новое строительство. Власти приняли решение больше не ремонтировать ветхие и аварийные здания, а строить новые. Так, уже в следующем году начнется проектирование новых больниц в Златоусте, Нязепетровске, Магнитогорске.

"Это будут очень мощные многопрофильные клиники, я имею ввиду Магнитогорск и Златоуст. Более чем на тысячу коек, которые будут оказывать в том числе и высокотехнологичную помощь. Одна на юге области, другая в горнозаводской зоне", - добавила она.

На 300 млн рублей увеличено финансирование на лекарственное обеспечение.

"Мы договорились, что ежегодно будем добавлять эту сумму, для того чтобы покрыть всю потребность наших льготных категорий в бесплатных лекарственных средствах", - подчеркнула она.

Увеличено финансирование на прививки. Так, будут больше прививать от пневмококковой инфекции. Кроме того, со следующего года в регионе начнут прививать девочек от 12 лет от вируса папилломы человека. Ирина Гехт подчеркнула, что это очень важный шаг. Сегодня ВПЧ является триггером рака шейки матки. Именно это заболевание является вторым в структуре смертности женского населения в регионе.

Самой острой проблемой в здравоохранении региона остается нехватка медицинских кадров – в области не хватает более тысяч врачей и примерно столько же среднего медицинского персонала.

"Как бы мы не вкладывались в медицину, если там нет врачей и фельдшеров, это бессмысленно. Дефицит врачей очень большой. Мы для себя ставим задачу, что в следующем году мы должны привлечь 400 врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации первичного звена. Страшно, что 400, но мы от этой задачи не отказываемся. Понимаем, если не будем этого делать, проблему не решим", - подчеркнула она.

В частности, в следующем году в области 117 целевиков заканчивают ординатуру. Власти планируют с каждым индивидуально встретиться и замотивировать.

"У нас уже есть чем мотивировать. Во-первых, это жилье. Впервые со следующего года мы даём субсидии муниципалитетам на приобретение служебного жилья. Это порядка 200 млн, которые уйдут в территории на приобретение домов или квартир. Мы понимаем, что молодежь закрепить в районах достаточно сложно. Наша задача обеспечить некий конвейер медицинских кадров, чтобы люди не ощущали отсутствие медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах", - подчеркнула вице-губернатор.

Отработав пять лет в районах или малых городах, врач сможет получить сертификат на приобретение жилья.

"Мне кажется, это хорошая история, которая однозначно сработает. Плюс мы понимаем, что для них важно не только жилье и заработная плата, но и профессиональный рост. Поэтому с каждым ординатором мы будем прорабатывать профессиональную траекторию через систему наставничества. Будем стимулировать молодых докторов на повышение своего профессионального уровня", - добавила она.

Кроме того, в регионе хотят создать кадровый резерв главврачей. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

"Я считаю, что на каждого главврача должен быть резервист. Более того, должна быть ротация главных врачей, отработав 3-5 лет на одном месте, нужно двигать на другое, чтобы не происходило того прорастания, которое у нас порой происходит и не во благо медицины. Посмотрим насколько это возможно, обсудим с профессиональным сообществом", - сообщила Ирина Гехт.