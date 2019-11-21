В Кургане будут судить мужчину, который 15 лет был в бегах по подозрению в изнасиловании женщины

В Кургане будут судить 42-летнего мужчину, который 15 лет бегал от правосудия.

В 2005 году он с двумя подельниками заманил женщину в машину, отвез ее в частный дом, где они втроем изнасиловали потерпевшую, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Двое соучастников мужчины были вскоре после изнасилования задержаны и осуждены. Злоумышленник же подался в бега, уехал из Курганской области. Все 15 лет он не пользовался паспортом и нигде официально не работал, а также пытался изменить внешность.

"Его причастность к совершению указанного преступления в ходе следствия удалось установить достоверно", - добавили в СК.

Сейчас следствие завершено, скоро дело поступит в суд.