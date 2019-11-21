07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2011) | Фото:canoe.ca

Уралец ответил в суде за видео, где он оскорбляет высокопоставленного силовика

Суд на Среднем Урале вынес приговор жителю Ирбита. Его признали виновным в оскорблении высокопоставленного силовика.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина публично оскорбил начальника отдела ГИБДД МО МВД России "Ирбитский". Как показало расследование, сделал он это следующим образом: записал видео и вечером 12 июня выложил его в открытом доступе.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в ролике уралец высказал в адрес полицейского слово, которое, по заключению эксперта-лингвиста, имеет признаки неприличной формы и содержит унизительную оценку деятельности начальника отдела ГИБДД. Что это за слово, в прокуратуре не уточнили.

За оскорбление силовика суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ.

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Уралец ответил в суде за видео, где он оскорбляет высокопоставленного силовика

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Теги: видео, оскорбление, суд



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