07 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

Прогноз: к 2022 году средняя зарплата в Екатеринбурге составит 66 тысяч рублей

В четверг, 21 ноября, администрация Екатеринбурга представила депутатам гордумы проект среднесрочного прогноза социально-экономического развития уральской столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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Как подчеркнул на заседании начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин, параметры прогноза социально-экономического развития Екатеринбурга являются основой для формирования бюджета города. В число основных разделов включены вопросы сохранения и развитие человеческого потенциала, развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса, формирования сбалансированной транспортной системы и другие, а все представленные расчеты базируются на предварительных итогах 2019 года.

Как отметил Прядеин, ожидается дальнейший рост численности постоянного населения Екатеринбурга: к 2022 году оно должно увеличиться до 1 миллиона 559 тысяч человек (по оценкам 2019 года этот показатель составляет 1 миллион 516 тысяч). Также в уральской столице, по прогнозам, должна увеличиться и продолжительность жизни населения – до 76,6 лет (сейчас – 73,9).

В качестве положительного примера был отмечен рост количества мест в общеобразовательных учреждениях города: к 2022 году этот показатель увеличится за счет строительства, реконструкции и капремонта зданий до 15 тысяч 500 единиц.

екатеринбург(2014)|Фото: Накануне.ru

В мэрии рассчитали, что возрастет и среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий уральской столицы, которые к 2022 году должны будут получать в среднем 66 тысяч рублей (по оценкам 2019 года эта цифра составляет в среднем 55 тысяч). До 43 миллионов квадратных метров вырастет к 2022 году общий объем жилого фонда Екатеринбурга (сегодня он составляет почти 40 миллионов "квадратов").

В целом, как подчеркнул Алексей Прядеин, с учетом структуры экономики города, ориентированной на обрабатывающее производство, строительство, рынок товаров и услуг, в прогнозируемом периоде ожидается умеренный рост показателей. В итоге депутаты решили включить представленный им прогноз социально-экономического развития столицы Урала на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в проект повестки очередного заседания городской думы.

Как сообщало Накануне.RU, также на этой неделе мэрия Екатеринбурга представила городским депутатам проект бюджета-2020.

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Прогноз: к 2022 году средняя зарплата в Екатеринбурге составит 66 тысяч рублей

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Теги: зарплата, развитие, прогноз, Екатеринбург



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