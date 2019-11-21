В Челябинск привезли двух детей, эвакуированных из Ирака

Двое детей, эвакуированных из Ирака, прибыли сегодня ночью в Челябинск. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Годовалая девочка и ее трехлетний брат прилетели в Челябинск в 3.20. Их опекуном стала жена их родного дяди.

По словам Гехт, дети в стрессе, поскольку их разлучили с мамой. Дети родились в Ираке, местом рождения указан Багдад.

"Мы всячески готовы помогать им", – подчеркнула вице-губернатор.

Напомним, 18 ноября спецрейсом МЧС из Багдада в Москву доставили 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями.