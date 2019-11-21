Клиент Сбербанка получил смс-пароль с расистским призывом

Клиент Сбербанка получил неприятное предложение от кредитной организации: ему предложили займ, а получить его нужно было с помощью расистского пароля. Пароль представлял из себя набранное без пробелов на английском языке выражение, в котором можно прочитать призыв к противоправным действиям. Как сообщает telegram-канал "Подъем", сообщивший об инциденте Александр Шишов не сомневается, что смс прислал Сбербанк, поскольку раньше с этого номера получал другие технические сообщения от банка, например, коды для онлайн-оплаты.

В Сбербанке подтвердили, что расистский призыв в качестве пароля прислала банковская система. Процесс формирования кодов обещали пересмотреть: "Данный код представляет собой набор случайных символов. Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов. В год мы формируем около 13 млрд паролей, механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника. Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода участника".