07 Сентября 2020
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Общество В России
расистские смски Сбербанка (2019) | Фото: Telegram

Клиент Сбербанка получил смс-пароль с расистским призывом

Клиент Сбербанка получил неприятное предложение от кредитной организации: ему предложили займ, а получить его нужно было с помощью расистского пароля. Пароль представлял из себя набранное без пробелов на английском языке выражение, в котором можно прочитать призыв к противоправным действиям. Как сообщает telegram-канал "Подъем", сообщивший об инциденте Александр Шишов не сомневается, что смс прислал Сбербанк, поскольку раньше с этого номера получал другие технические сообщения от банка, например, коды для онлайн-оплаты.

расистские смски Сбербанка|Фото: Telegram

В Сбербанке подтвердили, что расистский призыв в качестве пароля прислала банковская система. Процесс формирования кодов обещали пересмотреть: "Данный код представляет собой набор случайных символов. Мы используем сгенерированные коды в регулярных рассылках персональных предложений по потребительским кредитам для максимально быстрой консультации клиентов. В год мы формируем около 13 млрд паролей, механизм генерации такого большого количества уникальных сочетаний символов осуществляется системой автоматически и не предполагает участие сотрудника. Мы приносим свои извинения и в ближайшее время пересмотрим процесс формирования кода участника".

расистские смски Сбербанка|Фото: Telegram

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Клиент Сбербанка получил смс-пароль с расистским призывом

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Теги: смс, пароль, расизм, сбербанк



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