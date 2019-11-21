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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги кошелек (2011) | Фото:

В Югре сотням работников "IDS-Group" вернули долги по зарплате в 74 миллиона

После вмешательства прокуратуры 1,8 тыс. работников четырех компаний, входящих в "IDS-Group", получили причитающиеся им деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура проверила, соблюдается ли трудовое законодательство в четырех организациях, входящих в единую группу компаний "IDS-Group". Как оказалось, есть долг по зарплате за сентябрь-октябрь 2019 г. Президенту ООО "АйДиЭс Менеджмент" получил прокурорское представление. 1,8 тыс. работников получили 74 млн руб.

Напомним, ранее аналогичная ситуация с компанией "IDS navigator" произошла ранее в Нижневартовске.

Группа компаний Ай Ди Эс (IDS-Group), как говорится на сайте организации, - ведущая российская нефтесервисная группа, оснащенная современным оборудованием и оказывающая комплексные услуги компаниям нефтедобывающего сектора. Ее клиентами являются ведущие российские компании – "Роснефть", "Газпромнефть", "Славнефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие. "Ай Ди Эс навигатор" занимается геонавигационным сопровождением направленного бурения скважин и боковых стволов.

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В Югре сотням работников "IDS-Group" вернули долги по зарплате в 74 миллиона

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Теги: IDS-Group, долги по зарплате, прокурорское представление



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