07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Строительная площадка Атомстройкомплекса рядом с ул.Красных Борцов, 6 (2019) | Фото: житель дома №6 Александр

В Екатеринбурге назревает новый "заборный" конфликт - на этот раз на Уралмаше

Жители дома №6 по улице Красных Борцов в Екатеринбурге пожаловались на действия "Атомстройкомплекса".

Как рассказал Накануне.RU житель дома по имени Александр, сейчас на Уралмаше планируется возведение следующей очереди жилого комплекса "Северное сияние".

"Обманным путем нас лишили части придомовой территории, которая всегда принадлежала нашему дому. Причина прозаическая: мы не подтвердили, как того требуют наши хитрые законы, проведение кадастрового учета. Территорию отторгли, и сейчас строительная площадка, по сути, примыкает к дому, оставив лишь маленький тротуар шириной один метр. А в двух метрах от дома уже начинается собственно стройка, где ведутся работы. Также захвачена часть детской площадки и парковочное место. И, судя по планировке стройки, захват будет продолжаться", - рассказал мужчина.

В доказательство своих слов он предоставил фотографии.

Строительная площадка Атомстройкомплекса рядом с ул.Красных Борцов, 6(2019)|Фото: житель дома №6 Александр

По словам Александра, "Атомстройкомплекс" никак не общался с жильцами по данному вопросу.

"Застройщик традиционно ни с кем не разговаривает. Но у нас есть письма от официальных структур, включая администрацию Екатеринбурга. Сейчас обсуждается вопрос проведения массовых собраний и подачи иска в суд на действия как "Атомстройкомплекса", так и администрации и надзорных органов", - добавил житель дома на Красных Борцов.

Накануне.RU обратилось в "Атомстройкомплекс" с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Строительная площадка организована в пределах участка, находящегося в собственности у застройщика. Схема организации строительной площадки согласована с управляющей компанией, обслуживающей дом по улице Красных Борцов, 6 - АО "Орджоникидзевская УЖК", - сообщили в пресс-службе застройщика.

Строительная площадка Атомстройкомплекса рядом с ул.Красных Борцов, 6(2019)|Фото: житель дома №6 Александр

Напомним, похожий скандал ранее разгорелся на УНЦ: забор на Амундсена, который строительная компания поставила, чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS, прошлой зимой стал причиной массовой драки. Впоследствии жильцы выходили на акцию протеста.

В июле многомесячная борьба жителей УНЦ за территорию наконец принесла результаты: "Атомстройкомплекс" стал сдвигать забор к лесу.

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В Екатеринбурге назревает новый "заборный" конфликт - на этот раз на Уралмаше

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Теги: Атомстройкомплекс, Красных Борцов, стройплощадка, Екатеринбург



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