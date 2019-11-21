07 Сентября 2020
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авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

Глава "Аэрофлота" назвал цену "Победы" – 800 миллионов долларов

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев оценил стоимость лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в $800 млн. по его словам, это оценка рыночная.

"Победа" наш довольно удачный проект. При том, что мы вложили в "Победу" $50 млн, это был наш бизнес-план, в этом году мы с вами в декабре будем праздновать пятилетие "Победы", она уже стоит $800 млн. Это оценка рынка", - цитирует Савельева ТАСС.

В этом году не раз поднималась тема возможной приватизации "Победы", но руководство "Аэрофлота" в штыки воспринимало эту идею, отмечая, что бюджетный перевозчик является драйвером роста всей группы (в группу входят также авиакомпании "Россия" и "Аврора").

Сам Савельев допустил впрочем, что со временем до 25% "Победы" может быть размещено на рынке в виде акций. А недавно появился слух, что этим пакетом акций заинтересовался британский миллиардер Ричард Брэнсон, который является владельцем нескольких авиакомпаний в рамках своей империи Virgin.

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Глава "Аэрофлота" назвал цену "Победы" – 800 миллионов долларов

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Теги: аэрофлот, победа, виталий савельев, рыночная стоимость



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