В Челябинске вахтера больницы обвиняют в избиении пациента до смерти

В Челябинске вахтер больницы обвиняется в причинении смерти пациенту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел 15 ноября в больнице Ленинского района. По версии следствия, между обвиняемым и 37-летним пациентов произошел конфликт. Обвиняемый несколько раз ударил пациента. Мужчина скончался.

Сейчас обвиняемый задержан. Следователь ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.