07 Сентября 2020
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Политика В России
взятка, рубли, конверт, деньги (2014) | Фото:

Половина российских работодателей не будет выплачивать сотрудникам премии по итогам года

Половина российских работодателей (51%) не собираются выплачивать годовые премии своим сотрудникам. Еще 30% респондентов будут поощрять денежным бонусом только избранных работников отдельных категорий. Только 19% респондентов ответили, что премию в конце года в их компании получат все сотрудники. Таковы данные опроса, проведенного в ноябре порталом Работа.Ру.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) озвучил результаты опроса, согласно которому счастливыми себя считает 81% россиян. Еще 17% чувствуют себя определенно несчастными или скорее несчастными.

Среди причин для счастья участники опроса назвали наличие семьи, то, что они и их близкие живы и здоровы, хорошую работу и наличие детей.

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Половина российских работодателей не будет выплачивать сотрудникам премии по итогам года

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Теги: работодатель, премия, сотрудники, итоги года, бонус



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