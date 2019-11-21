07 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Гехт Ирина, сенатор от Челябинской области (2014) | Фото:Совфед

В медучреждениях Челябинской области произойдет ротация главврачей

В Челябинской области произойдет ротация главврачей в медучреждениях региона. Об этом на пресс-конференции рассказала первый вице-губернатор области Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ротация будет, но она будет объективная и связанная с результатами деятельности. История с Миассом, на мой взгляд, отрезвила многих. Раньше единственным критерием эффективности главврачей было отсутствие кредиторской задолженности. Это главное, что спрашивалось. На первой коллегии, которую я проводила, ни один не мог ответить ни на один вопрос о качественных показателях", - рассказала она.

Сейчас в регионе точечно решается вопрос доступности медицинской помощи, в частности узких специалистов. В частности, речь идет о Троицком и Агаповском районах. Так, за Троицкой районной больницей закреплен главврач Челябинской областной клинической больницы Дмитрий Альтман.

"Сегодня у меня большие вопросы вызывает организация медицинской помощи в Троицке и Троицком районе. Очень много жалоб. Поэтому сейчас областная больница в режиме шефства занимается донастройкой этой ситуации. Мы тоже подключаемся. За последние годы там закрыто достаточно большое количество фельдшерско-акушерских пунктов, не стало фельдшеров. Троицкий район это один из приоритетных для организации помощи населения. Это сельский район и отдаленная территория", - рассказала вице-губернатор.

Кроме того, много жалоб поступало из Агаповского района.

"За Агаповкой закреплена Магнитогорская больница там тоже у нас большие вопросы по организации помощи. Вот такими точечными решениями, сопровождением, вахтовыми выездами врачей, мы решаем вопрос доступности хотя бы узких специалистов", - добавила она.

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В медучреждениях Челябинской области произойдет ротация главврачей

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Теги: главврач, здравоохранение, медицина, Ирина Гехт,



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