07 Сентября 2020
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День рождения Деда Мороза, уральская резиденция Деда Мороза, Дед Мороз (2013) | Фото: Накануне.RU

Тот самый Дед Мороз из Великого Устюга посетит Екатеринбург

В Екатеринбург приезжает Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении культуры администрации уральской столицы.

Главный Дед Мороз страны совершает большое новогоднее путешествие по городам России. Известно, что Екатеринбург станет седьмым в его маршруте.

В столицу Урала Дед прибудет уже завтра, а в субботу, 23 ноября, возможность встретиться с ним появится у всех желающих: в это время состоится большое праздничное мероприятие в Парке Маяковского. Начало в 13 часов.

зима, новый год, площадь 1905 года, ул. Ленина, Екатеринбург(2016)|Фото: Накануне.RU

Сразу после Екатеринбурга Дед Мороз отправится в Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов и Ставрополь. Также он намерен посетить Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.

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Тот самый Дед Мороз из Великого Устюга посетит Екатеринбург

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Теги: Дед Мороз, Великий Устюг, Екатеринбург



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