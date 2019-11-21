Тот самый Дед Мороз из Великого Устюга посетит Екатеринбург

В Екатеринбург приезжает Дед Мороз из Великого Устюга. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении культуры администрации уральской столицы.

Главный Дед Мороз страны совершает большое новогоднее путешествие по городам России. Известно, что Екатеринбург станет седьмым в его маршруте.

В столицу Урала Дед прибудет уже завтра, а в субботу, 23 ноября, возможность встретиться с ним появится у всех желающих: в это время состоится большое праздничное мероприятие в Парке Маяковского. Начало в 13 часов.

Сразу после Екатеринбурга Дед Мороз отправится в Челябинск, Пермь, Казань, Самару, Нижний Новгород, Саратов и Ставрополь. Также он намерен посетить Краснодар, Воронеж, Тулу, Ярославль, Вологду, Череповец, Санкт-Петербург, Балашиху, Подольск, Щелково, Королев, Мытищи, Раменское и Москву.