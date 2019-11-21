Вице-губернатор: Эвакуированные пациенты "Золотой осени" будут размещены в госучреждениях

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что эвакуированных из-за нарушений пациентов пансионата "Золотая осень" после выписки из больниц разместят в государственных учреждениях, передает корреспондент Накануне.RU.



"Со всеми родственниками клиентов связались. Сегодня 80% это люди, у которых есть семьи и дети. Мы открыли горячую линию, потому что они звонили и спрашивали про родственников. Мы нашли им места в наших государственных учреждениях для престарелых. Они будут в них размещены, после того, как будут выписаны из больниц. Для всех места найдены. Этих людей мы не бросим", - отметила она.

По словам вице-губернатора, в регионе планируется построить новый современный дом-интернат для престарелых.

"Я думаю, что у нас получится в следующем году войти в федеральную программу строительства современного дома-интерната для престарелых граждан. Мы сегодня в Челябинске смотрим участок под это учреждение. Оно будет принципиально и концептуально новое. Надеюсь, что через несколько лет у нас появится современное хорошее учреждение, и мы уйдем от очередности в интернаты, которая сейчас незначительная, но есть", - добавила она.