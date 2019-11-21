Вице-губернатор: Эвакуированные пациенты "Золотой осени" будут размещены в госучреждениях

07 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область Уральский ФО
пенсионер (2019) | Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор: Эвакуированные пациенты "Золотой осени" будут размещены в госучреждениях

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт заявила, что эвакуированных из-за нарушений пациентов пансионата "Золотая осень" после выписки из больниц разместят в государственных учреждениях, передает корреспондент Накануне.RU.

"Со всеми родственниками клиентов связались. Сегодня 80% это люди, у которых есть семьи и дети. Мы открыли горячую линию, потому что они звонили и спрашивали про родственников. Мы нашли им места в наших государственных учреждениях для престарелых. Они будут в них размещены, после того, как будут выписаны из больниц. Для всех места найдены. Этих людей мы не бросим", - отметила она.

По словам вице-губернатора, в регионе планируется построить новый современный дом-интернат для престарелых.

"Я думаю, что у нас получится в следующем году войти в федеральную программу строительства современного дома-интерната для престарелых граждан. Мы сегодня в Челябинске смотрим участок под это учреждение. Оно будет принципиально и концептуально новое. Надеюсь, что через несколько лет у нас появится современное хорошее учреждение, и мы уйдем от очередности в интернаты, которая сейчас незначительная, но есть", - добавила она.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Вице-губернатор: Эвакуированные пациенты "Золотой осени" будут размещены в госучреждениях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дом престералых, Ирина Гехт, Золотая осень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2019 19:59 Мск В Челябинске более 50 жильцов дома престарелых экстренно отправлены в больницы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети