07 Сентября 2020
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Общество В России
И так сойдет! (2019) | Фото: Союзмультфильм

Россиян, сдающих батарейки на переработку, не будут поощрять рублём

Россиян, сдающих отработанные батарейки на переработку, рублем поощрять не будут. Такое решение приняли в Минпромторге.

"Пока дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно. Объем сбора растет без дополнительных затрат на компенсации сдающим батарейки, достаточно осознания позитивного экологического эффекта", - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее глава Российского экологического оператора (реализует реформу мусорной отрасли) Денис Буцаев предложил поощрять скидками на новые батарейки тех, кто сдает старые.

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Россиян, сдающих батарейки на переработку, не будут поощрять рублём

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Теги: батарейка, мусор, переработка, поощрение



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