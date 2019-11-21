Россиян, сдающих батарейки на переработку, не будут поощрять рублём

Россиян, сдающих отработанные батарейки на переработку, рублем поощрять не будут. Такое решение приняли в Минпромторге.

"Пока дополнительное стимулирование собственника батареек нецелесообразно. Объем сбора растет без дополнительных затрат на компенсации сдающим батарейки, достаточно осознания позитивного экологического эффекта", - цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее глава Российского экологического оператора (реализует реформу мусорной отрасли) Денис Буцаев предложил поощрять скидками на новые батарейки тех, кто сдает старые.