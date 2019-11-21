Председатель профсоюзного комитета ЧТЗ Олег Косых: Профком всегда отстаивал интересы человека труда. Иногда с боем, иногда за столом переговоров

25 ноября 2019 года профсоюзный комитет легендарного Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) отмечает свое 90-летие. С 2004 года на протяжении 15-ти лет его возглавляет Олег Косых. На заводе его трудовой путь начался в 1972 году – почти полвека его жизнь связана с ЧТЗ. И в эти полвека уместились разные этапы развития страны: коммунизм, перестройка, рынок. И разные этапы развития Челябинского тракторного: одиннадцать генеральных директоров, борьба за трудовой коллектив, взлеты, падения и новые перспективы.

Как создавалась первая ячейка на Челябтракторострое и, как, в непростой 2014-й год, работники завода боролись за ЧТЗ. Почему нынешний генеральный директор в первый же день работы вступил в профсоюз? Каким вообще должен быть профсоюзный лидер, с какими трудностями в своей работе он может столкнуться? На эти и другие вопросы ответил в интервью пресс-службе АО "НПК "Уралвагонзавод" председатель профсоюзного комитета ЧТЗ Олег Косых.

- Олег Максимович, как получилось, что профсоюз Челябинского тракторного завода оказался старше самого завода?

- 29 мая 1929 года было принято постановление СНК СССР о строительстве в Челябинске тракторного завода. Первостроителями ЧТЗ в чистом поле началось возведение будущего завода-гиганта. И уже 23 ноября 1929 года на Челябтракторострое была создана первая профсоюзная ячейка, а 25 ноября - рабочий комитет - рабочком. То есть в этом году профсоюзный комитет ЧТЗ отмечает свое 90-летие.

Пуск завода ЧТЗ состоялся чуть позднее – 1 июня 1933 года, летом мы всем заводом дружно отмечали его 86-й день рождения. Так и получается, что профсоюзный комитет старше завода на 4 года.

- В сентябре текущего года пятитысячный коллектив тракторостроителей вновь выбрал вас председателем профсоюза завода. Как вы думаете, почему люди уже не в первый раз доверяют вам свои судьбы?

- За все время, что я являюсь председателем профсоюза завода, сменилось шесть руководителей предприятия, у каждого был свой курс развития, свое отношение к работе профсоюза, зачастую - абсолютно не конструктивное. Но независимо от этого наш профком всегда отстаивал интересы человека труда. Иногда с боем, иногда за столом переговоров. Но мы никогда не отсиживались в стороне!

За 90 лет работы профсоюза ЧТЗ был выработан главный принцип: быть всегда вместе с людьми, вместе с родным заводом с самых первых дней его строительства. И этот принцип непоколебимо соблюдали мои предшественники, соблюдаю и я. Люди это видят, ценят и, поэтому, доверяют. Доверие трудового коллектива – главная опора любого профсоюзного комитета.

- Как вы считаете: профсоюзный лидер крупного промышленного предприятия должен быть выходцем из непосредственно трудового коллектива или ему достаточно быть "белым воротничком", то, что сейчас называют эффективным менеджером, аппаратчиком?

- Уверен, что лидер профсоюза крупного промышленного предприятия, конечно, должен иметь собственный опыт работы на производстве, знать все чаяния человека труда. Это помогает находить с людьми общий язык, мотивировать их и, если нужно, вести за собой.

Скажу проще: когда рабочие видят в лидере профсоюзного комитета "своего человека", они больше начинают ему доверять. Думаю, что любой лидер в любой профессиональной сфере должен пройти все этапы карьерного роста – с базового уровня до вершины.

Например, я свой трудовой путь начинал в 1972 году учеником токаря, затем – токарем, мастером цеха мерителя и приспособлений и так далее. В общем - "белым воротничком" не был.

"Был период, когда боялся заходить в подъезд…"

- В 2014-м году Вы повели за собой людей на пикет, чтобы привлечь внимание общественности к положению на заводе. С чем это было связано?

- Прежними руководителями завода было сделано немало ошибок, которые, кстати, существенно усложняют работу ЧТЗ и сегодня. А в 2014-м году у нас просто не было другого выхода.

К тому моменту на заводе сложилась непростая экономическая ситуация, которая на наш взгляд была связана, в первую очередь, с некомпетентностью тогдашних руководителей-временщиков и их таких же горе-предшественников. Во главу угла они ставили личные интересы, а не интересы завода и трудового коллектива. Каждая команда видела свой путь развития предприятия. Дореформировались до смешного: то мы перевозили основную часть оборудования с Запада и концентрировали основное производство на Востоке, то с Востока перевозили все обратно - на Запад. Это привело к нарушению технологических процессов, уничтожению конвейера сборки инженерных машин. Особенно сильно пострадало производство дорожно-строительной техники.

Тогда же распродавались за бесценок активы завода – санаторий "Лазаревское" в городе Сочи, пионерлагеря "Каштак" и "Смолино". Оформлялись документы на передачу театра ЧТЗ, Дворца культуры и заводской поликлиники.

А начиная с 2011 года, коллектив завода несвоевременно получал заработную плату - задержки в выплате доходили до 3-х месяцев.

Чтобы изменить ситуацию, по призыву профсоюзного комитета, 17 ноября 2014 года работники завода вышли на пикет. Нам удалось привлечь внимание руководства и общественности к сложному положению предприятия. На какое-то время ситуация немного стабилизировалась.

- Вы ведь шли вразрез с руководством завода! Возникали ли в связи с этим какие-то трудности, проблемы?

- Были. Меня и других профсоюзных активистов пытались запугивать, сокращать, увольнять, оказывать моральное давление, даже угрожать. Был период, когда я боялся заходить в подъезд собственного дома, ходил по улице оглядываясь… Не очень хочу подробно об этом вспоминать. Скажу только, что в тот период нашему профкому приходилось драться за трудовой коллектив, не щадя себя.

Мы не побоялись отстаивать свою точку зрения: подготовили и направили в различные инстанции 18 обращений от коллектива тракторостроителей, в том числе Президенту и Председателю Правительства РФ, Полпреду в УрФО, губернатору области, гендиректору корпорации "Уралвагонзавод".

"К 2017-му году мы подошли с долгами в 14 миллиардов рублей..."

- Хорошо. Как дела обстоят сегодня? Борьба все еще продолжается?

- С приходом нового директора Петра Переведенцева в 2017 году на заводе сложилась уникальная для нас ситуация: профком работает в самом тесном союзе с администрацией предприятия, а не вопреки. Твердая и принципиальная позиция нового руководителя, который в первый же день работы на заводе вступил в профсоюз, позволяет нам сегодня расширять возможности коллективного договора, решать проблемы людей.

Петр Павлович выстроил новую программу развития Челябинского тракторного завода. Остановил разделение завода, продажу социальных объектов и собрал предприятия в единое целое: в том числе, вернул кузнечное производство, литейное, копровый цех, оздоровительный комплекс "Акакуль". Закрыл периметр завода, прекратив воровство и злоупотребления.

Сейчас на предприятии значительно улучшился моральный климат. Рабочие вовремя и без задержек получают заработную плату. За период с 2018-2019гг. среднемесячный фонд оплаты труда наших работников завода был увеличен на 11 млн руб. Размер средней заработной платы увеличился на 4,3%. Действуют социальные льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором. Началось развитие производства.

Люди поняли, что пришел хозяин. Не очередной менеджер с психологией временщика и жаждой личного обогащения, а – руководитель, настроенный созидать и выстраивать работу не на год-два, а на долгосрочную перспективу.

- Как Вы думаете, почему новый директор в первый же день вступил в профсоюз? Почему нацелен на диалог?

- Начнем с того, что, придя на ЧТЗ, Петр Павлович принял под личную ответственность не только весь наш трудовой коллектив и заводскую инфраструктуру, но и не простое наследие своих предшественников. К 2017-му году мы подошли с долгами в 14 миллиардов рублей…

Тракторостроители уже потеряли веру в лучшее. Да и жизнь новому руководителю нужно было выстраивать, опираясь на сосредоточение и аккумулирование внутренних ресурсов, а не надеяться на внешние (кредитные) источники финансирования или какое-то чудо с небес.

Главную опору в своей работе Петр Павлович начал искать именно в людях. Кадры, они ведь, как известно, решают все. Он сумел мобилизовать коллектив, убедить в том, что совместными усилиями мы добьемся того, чего хотим.

Он не боится выходить к людям, с ними разговаривать на простом человеческом языке. Мы ежеквартально проводим встречи администрации завода с коллективом, подводим итоги по соцпартнерству.

С заботой о людях

- Несмотря на не простую экономическую ситуацию на заводе коллективный договор профкома ЧТЗ считается одним из лучших в отрасли. Благодаря чему?

- За последние два года мы значительно пересмотрели и дополнили наш коллективный договор. Его пункты охватывают все возрастные категории наших работников и большой спектр их профессиональной и бытовой жизни. Сегодня все работники завода прекрасно понимают важность коллективного договора и активно включаются в формирование и его реализации. Такая совместная работа и является залогом успеха.

Нами активно поддерживается социальная жизнь. Тракторостроителя получил свою базу отдыха Акакуль, которая восстанавливалась за счет завода. У людей появился доступный отдых по льготным ценам. Сами посудите – ну где вы найдете возможность отдохнуть за городом за 400 рублей в день? Причем члены профсоюзного комитета завода отдыхают за еще меньшую сумму.

Восстановлена сеть заводского питания, люди получают каждый месяц дополнительно к заработной плате дотацию на горячее питание. Обращено внимание на трудовой быт заводчан: облагорожены, отремонтированы уголки отдыха, спортзалы. Все делается с заботой о людях!

- Олег Максимович, в последние два года численность членов профсоюза увеличилась с 48 до 60% и процент только растет. С это чем связано?

- Профсоюзный комитет стал больше уделять внимание вопросам увеличения численности профсоюзной организации. Ведь давно известно, что профсоюз силен, в том числе и своей массовостью. Только вместе – мы сила! Это непросто лозунг – это жизненная необходимость. Мы сами должны уметь себя защищать, и чем нас больше, тем эффективнее мы будем это делать.

А помогает в этом усиление работы с цеховыми профсоюзными организациями, повышенное внимание к нуждам наших работников, применение мотивационных мероприятий для членов профсоюза. Разумеется, на ситуацию влияет и позиция генерального директора, который сам является членом профсоюза. Его примеру последовали многие руководители, что является подтверждением нацеленности руководства на плодотворное взаимодействие с трудовым коллективом, необходимость опираться на возможности и интересы работников и профсоюзной организации завода.

Это и стало залогом роста численности членов профсоюза. Люди поверили в нового руководителя, в профсоюз, и пошли за нами.

- В чем вы видите главный залог развития профкома ЧТЗ?

- В том, что наша профсоюзная организация живет интересами нашего завода, интересами каждого члена коллектива.

Много внимания уделяется молодежи, ведь молодые кадры – это будущее завода. В этом мы находим поддержку руководства. Генеральный директор встречался с заводской молодежью, встречался с представителями женсовета завода. На взаимодействие руководства и коллектива направлено социальное партнерство. Мы хотим, чтобы наш завод стал передовым, чтобы наша продукция была всегда востребована. И главная наша задача состоит в том, чтобы люди жили лучше!

Сегодня 38% коллектива составляет молодой, инициативный, энергичный персонал в возрасте до 45 лет. Предприятие отличается высоким уровнем образования – 45,5% персонала предприятия имеют высшее и средне-профессиональное образование, 63% производственных рабочих имеют высокий разряд (4-5-6). Это способствует динамичному росту предприятия, нахождению новых оригинальных путей развития и продвижения на рынке.

- Уровень профессиональности кадров ЧТЗ действительно высокий. Как удается достигать таких результатов?

На предприятии функционирует Центр подготовки кадров, где осуществляется обучение молодых специалистов, переподготовка, повышение квалификации работников, обучение вторым профессиям.

Действует система наставничества: более опытные и квалифицированные сотрудники завода передают своим подопечным знания и навыки, необходимые для эффективного выполнения профессиональных обязанностей.

Также с целью закрепления молодых специалистов, для предотвращения «торможения профессионального лифта», на предприятии осуществляется социальная адаптация через программу формирования кадрового резерва, привития корпоративного духа. Кстати, молодым специалистам, приехавшим из области, предоставляется общежитие.

Кроме этого предприятие тесно сотрудничает с учебными заведениями города: за 2018-2019 годы учебную практику в цехах завода прошли 359 студентов.

Наращиваем производство, а экономика – должна быть экономной!

- Работа профкома действительно напрямую зависит от ситуации на самом предприятии: экономической, политической, социальной. Как вы со своей стороны оцениваете состояние ЧТЗ сегодня?

- Положительно. Мы знаем, что у нашего генерального директора имеется четкий план возрождения завода и вывода его на рентабельную работу, и уверены, что Петр Павлович продолжит восстанавливать завод. Он изучил все технологические процессы на заводе, узкие места, проблемы и знает, как их решать. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать.

Для улучшения экономической ситуации разработана и реализуется программа финансового оздоровления, которая предусматривает повышение экономической эффективности предприятия, производительности труда и снижение затрат.

Ведется работа по Гособоронзаказу. Но в последние два года активно реализуются проекты и по диверсификации производства дорожно-строительной техники.

Руководством делается серьезный упор на развитие гражданской продукции. Предприятие активно наращивает модельный ряд. Прорабатываются индивидуальные потребности каждого клиента, для этого создается широкий спектр модификаций и комплектаций техники, позволяющих эксплуатировать ее в самых разных областях применения.

- То есть вы хотите сказать, что жизнь предприятия планируется настраивать не только «военные рельсы» и обслуживание Гособоронзаказа, но и на развитие направления дорожно-строительной техники, которое, по вашим же словам, наибольшим образом пострадало от рук предыдущего руководства?

- Все верно. Например, за последние два года завод разработал и выпустил 4 новые модели техники - трубоукладчик с гидравлическим приводом лебедок ТР-20В, бульдозер в легком тяговом классе Б-9, трактор Т-11 с джойстиковым управлением, бульдозер Б10М.6100 с новым двигателем. Идет освоение запуска данных моделей в серийное производство. Конструкторами завода разрабатываются бульдозеры 10-ого и 20-ого класса тяги с гидростатической трансмиссией, погрузчик ПК70 с двигателем Камминз- Кама.

Все это дает заводу перспективы для достойной конкуренции на рынке дорожно-строительной техники. Так, бульдозер Б9 является более экономичным для потребителя - расход топлива у машины снижен на 17%, значительно снижена и цена на машину. Бульдозер Б10М с новым двигателем стал более ремонтопригодным и легким в обслуживании и тоже более энергосберегающим – топлива будет уходить на 10% меньше. Трубоукладчик ТР-20В с гидравликой обеспечит оператору машины легкость в управлении, плавность и точность перемещения груза. А новая модель крана-трубоукладчика разработана специально для работы в сложных условиях. Джойстиковое управление нового трактора Т-11 значительно облегчает работу оператора: управление машиной и работа с навесным оборудованием теперь осуществляется просто, без физических усилий. Автоматика обеспечивает плавность и точность перемещения машины, значительно улучшена работа отвала.

- А в сфере Гособоронзаказа есть какие-то новые проекты?

- Да, на сегодняшний день активизировалась работа по развитию и диверсификации моторного производства завода, ведутся новые разработки в сфере гособоронзаказа.

В последнее время успешно проводится ряд НИОКР в области двигателестроения: закончена разработка нового форсированного двигателя для применения в бронетанковой технике. Изготовлены образцы нового двигателя для новейшей тяжелой гусеничной платформы "Армата". Ведется разработка двигателя для новейшей средней гусеничной платформы "Курганец" и др.

- Вы упомянули о том, что программа развития завода предполагает снижение затрат. О чем конкретно идет речь?

- Экономика – должна быть экономной. Руководством ЧТЗ ведётся проработка направлений по оптимизации расходов. Целью является снижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение экономической эффективности предприятия.

Необходимость планомерного проведения данной работы связана с советским наследием ЧТЗ, непомерными масштабами, большой инфраструктурой, которая в условиях технологического прогресса, просто не нужна в таких объемах и дорога в обслуживании.

Большое внимание уделяется энергосбережению. Так, в текущем году проведена модернизация использования пара в производственной и хозяйственно-бытовой деятельности предприятия. От центральной подачи пара завод перешел к использованию локальных парогенераторов в цехах. Большие площади и удаленность цехов друг от друга привели к тому, что подавать пар от центрального источника не выгодно: пока пар доходит до цеха, он остывает до нерабочей температуры. Также на заводе контролируется использование воды с помощью приборов учета, подключенных к автоматизированной системе наблюдения.

И напоследок…

- Хотелось бы вернуться к теме юбилея профсоюзного комитета. Как профком ЧТЗ планирует отметить данное событие?

– Будет большой праздник. Каждый член профсоюза получит памятный сувенир. Лучших представителей профсоюзной организации будут чествовать в подразделениях, а 28 ноября в театре ЧТЗ пройдет праздничный вечер, будет торжественное заседание, где работникам, которые вносят наиболее весомый вклад в профсоюзное движение, также вручат заслуженные награды. Конечно же, будет концертная программа. Мы постараемся, чтобы этот праздник всем запомнился!