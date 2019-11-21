07 Сентября 2020
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Политика
Александр Моор, послание (2019) | Фото: admtyumen.ru

Моор заявил, что считает губернаторов Артюхова и Комарову тюменцами

Губернатор Тюменской области во время оглашения ежегодного послания заявил, что 2019 г. принес региону немало успехов, побед и достижений в самых разных областях и самых разных масштабов, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор назвал прорывом Западно-Сибирский научно-образовательный центр. "Тесное партнерство северными округами стало в этом сюжете нашим главным, конкурентным преимуществом"

В Тюменской области открыто более 20 производств, в том числе не имеющих аналогов в России - например, завод по переработке картофеля. Заработал многопрофильный медицинский центр "Мать и дитя", по словам Моора, это настоящая фабрика счастья. Три новых школы, четыре детских сада, две новых поликлиники, крытый каток, три культурных центра, открытие ТКАД и почти 1000 человек расселено из ветхого жилья.

Губернатор заявил, что за каждым событием стоят "труд и талант, энергия и страсть настоящих тюменцев".

"А проверенных друзей Тюменской земли мы тоже считаем тюменцами: Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов, Владимир Богданов, Дмитрий Конов, Александр Дюков, Геннадий Рязанов, Марк Курцер, Андрей Волков, Дмитрий Титов, Виктор Легостаев, Валерий Рагулин, Дмитрий Шилин, Алексей Янин, Иван Кузнецов, Дмитрий Щербаков, Наталья Иванова, Алексей Фараен, Наталья Кузютина, Глеб Ретивых, Александр Логинов, Станислав Кокорин, Надежда, Станислав, Ангелина, Алексей, Никита, Мария и совсем еще маленький Антошка Подкорытовы", - перечислил губернатор, отметив, что не может назвать всех, чей вклад в успехи тоже огромен.

"Скажу одно, обращаясь и к названным, и к неназванным. Большое спасибо всем вам".

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Моор заявил, что считает губернаторов Артюхова и Комарову тюменцами

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Теги: Александр Моор, послание



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