В Зауралье многодетная мать присваивала деньги клиентов турагентства

В Курганской области осудили молодую девушку, которая, работая турагентом, присваивала деньги клиентов.

Клиенты приходили в туристическое агентство и выбирали туры - девушка предоставляла им неверную информацию. После этого она брала от людей деньги в счет оплаты туров.

Деньги злоумышленница в кассу турагентства не вносила, а присваивала себе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Всего потерпевшими по этому делу признаны 13 человек, ущерб составил более 600 тыс. руб.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет тюрьмы, однако она отправится за решетку только после того, как младшему из ее детей "стукнет" 14 лет. Всего у нее трое детей.