Моор заявил, что в 2021 году будет ликвидирована очередь в детские сады

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время сегодняшнего оглашения послания заявил, что к 2021 году регион избавится от очередей в детский сад для детей старше полутора лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, губернатор пообещал, что за пять лет в регионе будет построено 58 новых школ. Дети будут учиться в одну смену.

Напомним, согласно приоритетному проекту "Создание современной образовательной среды для школьников", к 2025 году в российских школах планируется создать 6,5 млн новых мест, что позволит обеспечить переход на обучение в одну смену в 100% школ. Также обучающихся должны перевести из зданий с высоким уровнем износа, обеспечить надлежащие санитарно-гигиенические условия в школьных зданиях.