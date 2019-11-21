У "фотомодели" из Екатеринбурга при задержании нашли партию наркотиков

У жительницы Екатеринбурга, которую задержали, пригласив на "фотосессию", при себе нашли партию наркотиков.

Напомним, девушка находилась в федеральном розыске. Чтобы поймать ее, сотрудники отдела розыска ГУФСИН пошли на хитрость: выяснив, что она мечтает стать моделью, девушке отправили приглашение якобы на фотосессию. А когда она пришла накрашенная и наряженная, ее задержали.

Сегодня стали известны новые подробности. Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, при досмотре в отделе полиции в нижнем белье задержанной, средствах женской гигиены и предметах одежды были изъяты 13 пакетиков по 1,5 грамма каждый, в которых находилось, предположительно, наркотическое вещество.

"Часть пакетиков девушка пыталась выбросить в унитаз. Все пакетики с веществом были с магнитиками, и, скорее всего, предназначались для наркозакладок", - отметили в ведомстве.

Напомним, изначально "модель" была приговорена к обязательным работам. Однако из-за ее проступка суд заменил их на лишение свободы.