07 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
УВЗ, цех (2018) | Фото: Накануне.RU

Уралвагонзавод поддерживает работников и детей с ограничениями по здоровью

Нижнетагильский "Уралвагонзавод" (в составе УВЗ входит в государственную корпорацию "Ростех") направил в 2019 году около 2 млн руб. на реализацию программы по поддержке работников и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, в текущий момент на заводе свыше 680 человек, имеющих инвалидность, и более 250 семей, которые воспитывают детей с ограничениями здоровья. Социальная помощь и поддержка им оказывается каждый год.

На заводе в десять раз увеличена материальная помощь сотрудникам, воспитывающим детей-инвалидов. Как и в предыдущие годы, десять семей прошли оздоровление в санатории. В этом году впервые введена новая форма работы – мастер-классы, в которых приняли участие более 80 семей (готовили еду, конструировали управляемых роботов, мастерили объёмные открытки и т.д.).

"Уралвагонзавод всегда предоставлял рабочие места для людей с ограничением здоровья. Для них предусмотрена и дополнительная материальная поддержка. А для особенных детей разработаны досуговые мероприятия, которые направлены, в первую очередь, на адаптацию в обществе", – отметила начальник отдела социальной работы Уралвагонзавода Юлия Трубицина.

По её словам, в следующем году на предприятии для людей с ограничением здоровья планируется ещё больше активностей.

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Уралвагонзавод поддерживает работников и детей с ограничениями по здоровью

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Теги: Уралвагонзавод, работники, ограниченные возможности, инвалиды, поддержка, мастер-классы



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