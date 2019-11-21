В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница, которую искали почти две недели

В Екатеринбурге нашлась пропавшая школьница.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, заявление о розыске 15-летней Юлии Л. поступило в отдел полиции днем 15 ноября. По словам матери пропавшей, дочь ушла из дома вечером 9 ноября и не вернулась.

Полицейскими был сразу установлен круг общения школьницы. Своим знакомым девочка объяснила, что не планирует возвращаться, так как поссорилась с мамой и ей хочется погулять.

20 ноября через друзей сотрудники полиции нашли ее и вернули домой. Выяснилось, что никаких противоправных действий в отношении разыскиваемой совершено не было.

Как отметили в МВД, семья, в которой воспитывается ребенок, на учете в полиции не состоит. С девочкой проведена профилактическая беседа.