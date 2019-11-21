В тюменском вузе из проекта "5-100" замерзают студенты

Студенты Тюменского государственного университета пожаловались на холод в аудитории, передает корреспондент Накануне.RU.

В группе "Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте" появился пост, автор которого сообщает, что на занятиях учащиеся вынуждены сидеть в пуховиках и шубах, потому что администрация якобы который год не способна починить батареи.

"В аудиториях +8-12 градусов, студенты вынуждены даже в столовой сидеть в верхней одежде", - говорится в посте.

Получить оперативный комментарий в университете не удалось. Однако в комментариях подписчики указали, что речь идет о студентах "Института филологии и журналистики".

Напомним, ТюмГУ входит в федеральный "проект 5-100", это государственная программа поддержки крупнейших российских вузов, запущенная Министерством образования и науки России в соответствии с указом Владимира Путина. Цель проекта - повысить престижность российского высшего образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трех авторитетных мировых рейтингов.