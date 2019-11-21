Суд не стал арестовывать мужчину, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге

Мужчина, угрожавший "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге, не будет заключен под стражу. Такое решение принял суд.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором злоумышленник рассказывает, что хочет уничтожить расположенный в центре города храм и другие здания. Позже его задержали по месту жительства и выяснилось, что никакой реальной угрозы не было.

Также мужчина успел разбросать по Екатеринбургу листовки с аналогичными предупреждениями. Против него возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в среду Чкаловский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

"У следствия есть право самостоятельно выбрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что у мужчины, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови, дома нашли муляж гранаты.