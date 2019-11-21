09 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Суд не стал арестовывать мужчину, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге

Мужчина, угрожавший "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге, не будет заключен под стражу. Такое решение принял суд.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором злоумышленник рассказывает, что хочет уничтожить расположенный в центре города храм и другие здания. Позже его задержали по месту жительства и выяснилось, что никакой реальной угрозы не было.

Также мужчина успел разбросать по Екатеринбургу листовки с аналогичными предупреждениями. Против него возбуждено дело по части 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), ему грозит до пяти лет лишения свободы.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в среду Чкаловский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

"У следствия есть право самостоятельно выбрать меру пресечения, не связанную с ограничением свободы", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что у мужчины, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови, дома нашли муляж гранаты.

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Суд не стал арестовывать мужчину, угрожавшего "взорвать" Храм-на-Крови в Екатеринбурге

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Теги: суд, взрыв, угрозы, арест, Екатеринбург



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