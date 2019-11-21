В Челябинске уволились два заместителя главы города

Заместители главы Челябинска Елена Мурзина и Евгений Шинин уволились и назначены советниками главы на общественных началах.

Они покинули посты с 20 ноября

"Исполняет обязанности заместителя главы города по экономике и финансам Ирина Кузнецова, возглавлявшая ранее городской комитет финансов. Исполняет обязанности заместителя главы города, руководителя аппарата Валерий Смирнов, работавший ранее начальником управления организационной и контрольной работы", - сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 19 ноября депутаты единогласно избрали главой Челябинска Наталью Котова. После заседания городской думы Котова сообщила об изменении структуры городской мэрии. Новую структуру представят на утверждение депутатов на ближайшем заседании городской думы, которое пройдет в декабре.