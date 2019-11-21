07 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
Исудзу (2019) | Фото: ГИБДД Курганской области

В Кургане в страшной аварии с грузовиком погиб водитель автофургона

На трассе "Курган - Шадринск" водитель автофургона "Исудзу" не пропустил "КАМАЗ" и врезался в него.

ДТП произошло утром 20 ноября, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Водитель "Исудзу" 1978 года рождения ехал со стороны федеральной трассы "Иртыш" в сторону улицы Родькина. На пересечении дорог, где главная дорога изменяет направление движения, он не пропустил встречный "КАМАЗ".

От полученных травм водитель "Исудзу" скончался в больнице.

Исудзу(2019)|Фото: ГИБДД Курганской области

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В Кургане в страшной аварии с грузовиком погиб водитель автофургона

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Теги: Исудзу, КАМАЗ, Курган, авария, водитель, гибель



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