Студенты и губернатор в Кургане решали, каким быть Зауралью в ближайшие годы и как создать образ будущего

В Кургане на базе культурно-досугового центра Курганского госуниверситета прошел завершающий этап стратегической сессии "Образ будущего Курганской области - 2030, в которой хочется жить и работать", передает корреспондент Накануне.RU.

На мероприятие приехал губернатор региона Вадим Шумков. Открывая сессию, он подчеркнул, что регион нужно будет делать всем вместе.

"Это колоссальный труд, но в этом нет ничего невозможного. Нужно меньше слов и больше дела и ваша молодая энергия. Нет ни одной более благодатной задачи, чем самим создавать свою страну и свою жизнь", - сказал Шумков.

Он добавил, что власти готовы прислушиваться к каждой идее и использовать все наработки.

В сессии участвовали 10 команд, члены которых представили на суд жюри свои проекты по развитию Курганской области и решению проблем в регионе. Говорилось о жилищной политике, транспорте, кадрах для промышленности, спорте и бизнесе, а также о многом другом.

В жюри сессии вошли вице-губернатор региона Владислав Кузнецов, генеральный директор предприятия "Синтез" Сергей Клыков, управляющий Курганским отделением Сбербанка Евгений Светлов и другие. Они вручили студентам сертификаты за наиболее интересные и значимые проекты. С помощью этих сертификатов молодые люди смогут получить поддержку для своих инициатив.

Губернатор также рассказал о мерах поддержки для молодых предпринимателей в регионе. Например, на IT-проекты можно получить кредит под 1%, взять в аренду оборудование и помещение в бизнес-инкубаторе по цене 1 рубль за квадратный метр.

Также в ходе сессии Шумков предложил создать Совет по молодежной политике и включить туда самых активных участников молодежной стратегической сессии.