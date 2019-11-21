Медведев, сообщил, как избавиться от обманутых дольщиков

Отказ от института долевого строительства будет гарантировать исчезновение проблемы обманутых дольщиков.

Как сообщил глава кабмина России Дмитрий Медведев, институт долевого строительства существует только в нашей стране, что, по словам премьера - "плохо". "По-хорошему, нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще ничего таким образом не строилось".

Медведев считает, что нужен контроль за теми, кто продолжает работать по схеме долевого строительства. Упор, по словам главы кабмина, необходимо делать на договоры кредитования и потеку, сообщают "Известия".

Тем временем, переход жилищного строительства на проектное финансирование не привел к замедлению темпов ввода жилья. Рост в 2019 г. составляет порядка 7% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года, рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Мы не можем говорить, что у нас есть какая-то проблематика или что наблюдается сильный спад. Год назад нас пугали, что когда мы начнем реформу, объемы могут упасть на 30% — этого на данный момент не происходит", — сказал министр на форуме PROEstate.

Ранее аналитики отмечали, что переход на эскроу-счета, который состоялся 1 июля, не оказал существенного влияния на стоимость жилья в России