07 Сентября 2020
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Путин: низкая инфляция угрожает экономике

Замедление роста цен ниже целевых показателей угрожает экономическому росту, однако кабмин России и Центробанк держат этот вопрос под контролем.

Об этом заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, в начале 2020 года рост потребительских цен упадет до 3%, тогда как сейчас этот показатель находится на уровне 3,6. "Снижение инфляции происходит быстрее, чем мы ожидаем", — отметил президент.

В этом есть "определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса", отметил российский лидер, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", заявил, что зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте.

По словам главы государства, ситуацию нужно менять.

Путин назвал это важнейшим направлением работы правительства. При этом результаты этой работы "пока весьма скромные", подчеркнул президент.

В августе Путин на совещании с членами правительства и главой ЦБ выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.

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Путин: низкая инфляция угрожает экономике

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Теги: Путин, инфляция, цены



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