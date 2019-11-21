07 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.privatelife.ru

Россияне стали меньше пить водку

Продажи вина, коньяка и шампанского в российских магазинах выросли в октябре в отличие от продаж водки, которые за прошедший месяц снизились.

Как следует из данных Национального союза защиты прав потребителей, в октябре россияне купили 932,6 тыс. декалитров шампанского и игристых вин - на 5,3% больше показателей прошлого года. Объем продажи виноградных тихих вин увеличился на 1,8% до 4 млн декалитров. Продажи коньяка выросли на 3,9% — до 999,4 тыс. декалитров, а продажи водки упали на 2% до 6 млн декалитров за месяц.

Жители РФ стали реже покупать фруктовые вина — их продажи понизились на 17,4% (0,99 млн декалитров), а также винные напитки, продажи упали на 3,2% — до 1,8 млн декалитров.

Продажи водки снизились на 0,2% и составили 58,3 млн декалитров, а коньяка — выросли на 5,1%, до 9,3 млн декалитров, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, на федеральном портале проектов правовых актов опубликован проект приказа Министерства финансов России, согласно которому с 1 января 2020 года может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.

Как сообщил генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, это не приведет к заметному росту цен в России.

По его словам, сейчас минимальная цена на водку должна составлять 240–245 руб. за пол-литра.

Согласно проекту приказа, стартовая стоимость алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, может в 2020 году. Коньяк может подорожать до 433 руб. за 0,5 л, сообщают "Известия".

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Россияне стали меньше пить водку

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Теги: водка, шампанское, алкоголь



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