Опрос: россияне считают себя счастливыми

Большинство жителей России считают себя счастливыми людьми.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, определенно счастливыми себя назвали 81% россиян. Определенно или скорее несчастными себя чувствуют 17% опрошенных.

Среди причин для счастья участники опроса назвали наличие семьи, то, что они и их близкие живы и здоровы, хорошую работу и наличие детей.

Россияне чувствуют себя несчастными из-за материальных трудностей, плохого положения дел в стране, а также из-за проблемам со здоровьем и низкой зарплатой, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще слушать грустную музыку и тяжелый рок.

Аналитики Mail.ru Group изучили музыкальные предпочтения пользователей голосового помощника "Маруся". Виртуальный ассистент посчитал количество запросов на включение музыки разных жанров и узнал, каким исполнителям отдают предпочтение.

Каждое пятое обращение к Марусе - это просьба включить музыку. Около 30% пользователей доверяют выбор композиций самой Марусе.