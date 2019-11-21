07 Сентября 2020
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&quot;Шнайдер электрик&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Поможет ли "Шнайдер электрик" сделать мусороперерабатывающие заводы на Урале более экологичными?

В Доме журналиста состоялся круглый стол с участием представителей компании Schneider Electric, которая работает в Уральском регионе 20 лет, занимается вопросами цифровизации, распространением и внедрением цифровых технологий, проблемами энергоэффективности и экологии.

Французская компания предлагает производствам на территории России консультации, как экономичнее использовать электричество и быть более экологичными, оснащая предприятия фильтрами и технологиями их производства. Для Уральского региона в сфере экологии серьезно встает вопрос по мусороперерабатывающим предприятиям, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса компании в России и СНГ Армен Бадалов считает, что экологическая ситуация в Свердловской области - это серьезный вопрос, потому что исторически это был крупный промышленный регион, и рассказывает о том, что особенно остро сегодня встает вопрос мусоропереработки, передает корреспондент Накануне.RU.

"Здесь, на Урале, с точки зрения наших технологий по работе именно с экологией мы можем предложить очень многое и мы это предлагаем. По утилизации мусора - это огромная проблема не только в вашем регионе, а по всей России, причем вскрылась эта проблема не так давно и стала публичной. Эта тема поднимается в обществе очень остро. Сейчас запущена государственная программа по строительству мусоросжигающих заводов и заводов по переработке мусора в газ, какие-то другие виды топлива, эти технологии все есть, они частично европейские, есть и российские разработки, и "Шнайдер" на самом деле уже сейчас активно участвует в нескольких проектах по строительству мусороперерабатывающих заводов на территории России. Я очень надеюсь, что и в областных проектах мы тоже будем участвовать, потому что у нас хорошие компетенции, и они уже нарабатываются внутри России, что практически уникально для такого рода компании, как "Шнайдер", - сказал Бадалов.

Эксперты рассказали, что в Швейцарии и Германии мусоропереработка - это очень эффективное производство, параллельно с переработкой мусора они, например, обеспечивают обогрев. А также напомнили, что в Вене в самом центре находится мусороперерабатывающий завод уже 20 лет, и его работа не вызывает протестов у жителей столицы Австрии.

"Чтобы завод был действительно "чистым", нужно вложить в него много денег, - говорит исполнительный вице-президент Schneider Electric Барбара Фрей. - Если построить его некачественно, да, он будет загрязнять воздух".

Представители "Шнайдер электрик" отметили, что Урал является для них интересным и важным рынком. Западная компания призналась, что санкции США играют им на руку, ведь в России тренд на импортозамещение, а значит, будут строиться новые производства, которым они смогут предложить свои услуги в сфере цифровизации и управления системами.

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Поможет ли "Шнайдер электрик" сделать мусороперерабатывающие заводы на Урале более экологичными?

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Теги: дом журналиста, Шнайдер электрик, Армен Бадалов, мусоропереработка



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