АО "Транснефть – Сибирь" ввело в эксплуатацию поверочную установку на ЛПДС "Конда"

АО "Транснефть – Сибирь" завершило строительство трубопоршневой поверочной установки (ТПУ) на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Конда" Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Строительство объекта выполнено в соответствии с программой развития АО "Транснефть – Сибирь".

В соответствии с программой импортозамещения, реализуемой в ПАО "Транснефть", трубопоршневая поверочная установка – российского производства. Установка используется для определения и поддержания показателей точности преобразователей расхода нефти при определении объема перекачиваемой нефти. Поверка и контроль метрологических характеристик проводится в автоматическом режиме одновременно по двум системам измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) № 913 и № 914, расположенных на магистральных нефтепроводах (МН) Холмогоры – Клин и Сургут – Полоцк. Данное оборудование является эталоном первого разряда, используемым в нефтяной промышленности.

Строительно-монтажные работы проводились с апреля 2019 года. Цель работ – замена отработавшей свой ресурс трубопоршневой установки на новую, соответствующую требованиям действующих нормативных документов и типовых проектных решений ПАО "Транснефть". Ранее действовавшее оборудование эксплуатировалось с 2000 года. На данный момент проведены индивидуальные испытания ТПУ и сопутствующего оборудования, включая систему обработки и отображения информации, а также выполнено комплексное опробование оборудования под нагрузкой.

Новая трубопоршневая установка позволила повысить надежность ведения учетных операций и точность проводимых измерений на МН Холмогоры – Клин и Сургут – Полоцк при передаче показаний смежному АО "Транснефть – Прикамье". ТПУ подключена к технологическим трубопроводам ЛПДС "Конда" Урайского УМН и введена в эксплуатацию согласно графику.