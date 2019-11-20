07 Сентября 2020
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Экономика В России
Антон Силуанов (2019) | Фото: Пресс-служба СФ РФ

Силуанов заявил об ускорении роста российской экономики

Рост экономики России в октябре ускорился до 2,2% в годовом выражении, хотя по итогам года ВВП вырастет в рамках прогноза Правительства, т.е. на 1,3%. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".
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Напомним, по данным Росстата, промышленное производство в октябре выросло на 2,6% по сравнению с октябрем прошлого года. По сравнению с сентябрем рост составил 5,5%. В целом за год промышленное производство выросло на 2,7% по отношению к тому же периоду 2018 года.

Согласно сегодняшнему отчету Росстата, безработица в октябре составила 4,6% и в абсолютном выражении выросла на 105 тыс. человек за месяц, а за два месяца - на 218 тыс. Официально безработными числятся почти 3,5 млн человек.

Интерес представляет сравнение динамики изменения ВВП России с другими странами. Правда, данные только по третьему кварталу. Так, в Германии ВВП вырос всего на 0,5%, Италии - на 0,3%, Великобритании - на 1,0%, США - на 2,0%, Франции - на 1,3%, Японии - на 1,4%, Китае - на 6,0%. В России в третьем квартале рост составил 1,7%.

Отдельно промышленное производство сократилось в Германии (4,0%), Италии (1,1%), Великобритании (0,7%), Японии (1,2%). В США оно выросло на 1,4%, Франции - на 0,6%. То есть рост промышленного производства в России, в отличие от стран Запада, превышает рост ВВП.

При этом безработица составляет: в Германии - 3%, Италии - почти 10%, Канаде - 5,5%, Великобритании - почти 4%, США - 3,5%, Франции - 8,4%, Японии - 2,4%.

Страны Запада выгодно отличаются от России по уровню инфляции, которая за год в них составила 1-2%. В России в сентябре 2019 года по сравнению с сентябрем 2018 года она составила 4%, хотя в этом году немного замедлилась. Напомним, с начала года потребительские цены выросли на 2,6%.

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Силуанов заявил об ускорении роста российской экономики

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Теги: экономика, ВВП



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