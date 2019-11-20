Росстат: гречка продолжает дорожать

За период с 12 по 18 ноября потребительские цены в России выросли на 0,1%. Такие данные приводит Росстат.

За неделю цены на гречневую крупу выросли на 2,1%, на яйца куриные – на 0,5%, масло сливочное и конфеты шоколадные – на 0,4%. Одновременно цены на сахар-песок и пшено снизились на 1,3%.

С начала ноября гречка подорожала на 6,2%, с начала года - на 22%. Сахар-песок подешевел соответственно на 4,2% и 25%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, а на дизельное топливо – снова выросли, в этот раз на 0,4%.

В целом инфляция на потребительские товары с начала ноября составила 0,2%, с начала года - 2,6%. В прошлом году было соответственно 0,5% и 3,4%.

Годовая инфляция в октябре замедлилась до 3,8%, что чуть меньше ожидаемых 4,5%.