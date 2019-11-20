06 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Открытие участкового пункта полиции в микрорайоне Академический Екатеринбурга (2019) | Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции

Сегодня в Екатеринбурге в микрорайоне Академический торжественно открылся новый участковый пункт полиции. Он расположен на первом этаже жилого дома по улице Академика Вонсовского, 21/2, на территории обслуживания ОП №4. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику службы участковых уполномоченных, в минувшее воскресенье этому подразделению исполнилось 96 лет.

Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, перерезать традиционную красную ленточку пришли мэр города Александр Высокинский, заместитель начальника полиции ГУ Эдуард Бородин, руководитель УОДУУПиПДН Главка Дмитрий Шиловских, заместитель начальника УМВД Андрей Швыдченко, председатель постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения думы, Герой России Сергей Воронин и другие.

"На сегодняшний день Академический является самым динамичным районом столицы Среднего Урала. В этом году мы открыли уже несколько подобных опорных пунктов, продолжим оказывать помощь нашей полиции и в дальнейшем. Сотрудникам МВД работать здесь будет комфортно, ведь они занимаются сложным, но благородным делом – защитой интересов граждан от преступных посягательств", - отметил в своем выступлении Александр Высокинский.

Александр Высокинский на открытии участкового пункта полиции в микрорайоне Академический Екатеринбурга(2019)|Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

Полковник Бородин искренне поблагодарил администрацию Екатеринбурга за вклад в поддержание правопорядка и отметил, что состоявшееся событие, безусловно, стало настоящим приятным сюрпризом к профессиональному празднику УУП.

"Муниципалитет уделяет пристальное внимание современному развитию новых районов, в том числе, по вопросам правопорядка. Нашим сотрудникам предстоит вести прием населения, рассматривать обращения и жалобы, обеспечивать безопасное проживание людей", - сказал Дмитрий Шиловских.

Представители думы Николай Смирнягин и Сергей Воронин выразили уверенность, что не за горами создание полноценного отдела полиции в микрорайоне, а на сегодняшний момент новый опорный пункт является форпостом по профилактике правонарушений в Академическом.

Высказал свою точку зрения и новосел Павел Ковин: "Я живу в соседнем доме, и хочу сказать огромное спасибо всем, кто имеет отношение к созданию опорного пункта, максимально приближенного к народу и оснащению его необходимым оборудованием. Теперь нам, взрослым и детям, будет гораздо спокойнее".

В здании также получат прописку инспекторы по делам несовершеннолетних, которые совместно с общественниками и будут следить за спокойствием на вверенной территории.

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В Екатеринбурге открылся новый участковый пункт полиции

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Теги: полиция, пункт, открытие, Екатеринбург



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