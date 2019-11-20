Бывший муж Лолиты подал на нее заявление в полицию, обвинив во взломе переписки

Бывший супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов обвинил ее во взломе интимной переписке и публикации этих писем в СМИ. Super.Ru сообщает, что мужчина даже написал на артистку заявление в полицию.

Ранее компрометирующие тексты появились в прессе: они указывали на измены Иванова.

Лолита отвергает обвинения. "Компьютер, про который говорит Иванов, — моя личная собственность с 2009 года. О чем он говорит, о каком взломе?! — удивилась Милявская. — Он куплен на мои деньги. Когда Иванов уехал от меня, просто оставил там все, включая переписки. Так что ничего взламывать не пришлось и никаких хакеров нанимать тоже".