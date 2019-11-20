На Южном Урале прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия осужденного депутата

На Южном Урале прокуратура потребовала решить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Рымникского сельского поселения Рифата Юмакаева, осужденного за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Юмаков был избран депутатом в сентябре 2019 года. В мае 2019 года он признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и приговорен к 1,5 годам ограничения свободы с лишением права заниматься образовательной деятельностью на этот же срок.

Приговор вступил в законную силу. Однако полномочия депутата досрочно не прекращены. Прокуратура потребовала от совета депутатов Рымникского сельского поселения устранить нарушения законодательства.