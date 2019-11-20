Путин прокомментировал вопрос строительства ВСМ: Нужно посчитать

Президент России Владимир Путин прокомментировал тему строительства высокоскоростных магистралей в стране.

По его словам, средства на развитие ВСМ выделены, даже из ФНБ, но нужно просчитать отдачу.

Президент, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", пояснил, что его отношение к данным проектам – чисто рыночное. "Нужно посчитать", - пояснил Путин, добавив, что не в отдаленной, а хотя бы в среднесрочной перспективе.

В январе сообщалось, что Правительство согласовало строительство первого участка высокоскоростной магистрали Москва - Казань. Участок Железнодорожный - Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода оценивается в 621,55 млрд руб. Однако в марте СМИ сообщили, что президент не одобрил строительство ВСМ .