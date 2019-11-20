В Екатеринбурге задержали девушку в федеральном розыске, позвав ее на модельный кастинг

В Екатеринбурге задержали девушку, находившуюся в федеральном розыске. Ее удалось разыскать, пригласив на фотосессию.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, еще 7 февраля гражданка была осуждена Орджоникидзевским районным судом за незаконное приобретение наркотических веществ. Ее приговорили к 400 часам обязательных работ, определив на уборку Широкореченского кладбища Екатеринбурга. Однако девушка стала прогуливать, по месту жительства не находилась, а на звонки инспектора не отвечала. В ноябре ее объявили в федеральный розыск.

Сотрудники отдела розыска ГУФСИН нашли в Сети объявление, что находящаяся в бегах мечтает стать моделью. От лица представителей модельного агентства они предложили ей провести пробную фотосессию, назначив дату и время в одной из городских фотостудий.

Девушка подготовилась основательно - сделала макияж и подобрала соответствующий, на ее взгляд, наряд. Однако на месте ее ждали представители отдела розыска.

Сразу после этого беглянка была доставлена в отдел полиции по месту задержания, а затем в суд. Тот заменил ей обязательные работы на лишение свободы.