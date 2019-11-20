06 Сентября 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

В Тюмени учеников переводят на кабинетное обучение из-за внебольничной пневмонии

В Тюмени учащиеся шести классов средних общеобразовательных школ №7, 13, 30, 37, 94 и гимназии №16 переведены на кабинетное обучение из-за внебольничной пневмонии, сообщили Накануне.RU в департаменте образования Тюмени.

Заболевание было выявлено у 39 учащихся.

Ограничительные мероприятия продлятся до конца ноября - начала декабря. Цель ограничений - не допустить распространения болезни. Учащиеся не перемещаются между классами, занятия проходят в одном кабинете. В школах проведены необходимые профилактические обработки.

Подобные карантинные мероприятия введены в двух группах детских садов. В детском саду №50 был выявлен острый гастроэнтерит. У троих детей, посещающих детский сад №185 - энтеровирусная инфекция.

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В Тюмени учеников переводят на кабинетное обучение из-за внебольничной пневмонии

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Теги: карантин, кабинетное обучение, внебольничная пневмония



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