Участница шоу "Пацанки" устроила дебош в аэропорту Пулково

Участница шоу "Пацанки", исполнительница рэпа Hofmannita (она же Анна Михеева) устроила дебош в петербургском аэропорту Пулково, даже сцепилась с полицейским. На нее возбудили административное дело за неповиновение представителю правоохранительных органов.

Михееву сотрудники линейного отдела полиции обнаружили в пьяном состоянии на третьем этаже центрального пассажирского терминала Пулково и доставили ее в дежурную часть.

Там девушка, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северо-Западного УТ МВД РФ, "нанесла удар ногой сотруднику полиции, исполнявшему свои должностные обязанности по доставлению гражданки в дежурную часть, причинив ему физическую боль". "Тем самым применила к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья. Кроме того, в присутствии посторонних лиц, то есть публично, высказала в адрес полицейских оскорбления в нецензурной форме, унизив тем самым его честь и достоинство", - сообщили в полиции.

Сейчас звезде телешоу вменяют мелкое хулиганство.

Шоу "Пацанки" выходит на телеканале "Пятница". По сюжету преподаватели Школы леди пытаются перевоспитать неблагополучных девушек (в том числе алкоголичек и дебоширок).