Ростуризм потратит почти 4 млн рублей на доработку логотипа России

Супрематистский логотип России, который в прошлом году заказал Ростуризм, предстоит доработать. Согласно сайту госзакупок, агентство по туризму готово потратить на это 5,3 млн руб., хотя уже нашлось брендинговое агентство, согласное сделать эту работу за 3,8 млн руб.

От подрядчика ждут детализированную проработку стиля и образа бренда России, которая бы "способствовала популяризации въездного и внутреннего туризма" в стране. Также бренду необходимо обеспечить узнаваемость среди туристических символов других государств, передает РИА Новости.

Для бренда необходимо разработать уникальные шрифты на кириллице и латинице, графическую концепцию, типографику. Логотип, который представит Ростуризм, нужно адаптировать под несколько тематических категорий, например, спорт, гастрономический, событийный, экспедиционный туризм, искусство, животный мир России и другие.

Бренд будут дорабатывать два брендинговых агентства — Plenum и Suprematika, - сообщили Накануне.RU в агентстве Suprematika. - Победившую год назад концепцию бренда разработала команда из нескольких брендинговых агентств, в том числе Suprematika и Plenum.

Также исполнитель должен создать руководство по использованию фирменного стиля.

За основу взят вариант, представленный Ростуризмом в прошлом году. Девиз бренда, созданного в стиле супрематизма, "Россия — целый мир".

Напомним, недавно в сети широко обсуждался мета-бренд Санкт-Петербурга, представленный на международном культурном форуме. Его разработка стоила 7 млн руб. (кстати, разработчик не считает, что много взял за свою работу). Логотип многие раскритиковали, в частности, гневался дизайнер Артемий Лебедев, который ранее тоже представлял свой вариант мета-бренда Санкт-Петербурга.