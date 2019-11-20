Ростуризм потратит почти 4 млн рублей на доработку логотипа России

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
бренд Россия (2019) | Фото: Ростуризм

Ростуризм потратит почти 4 млн рублей на доработку логотипа России

Супрематистский логотип России, который в прошлом году заказал Ростуризм, предстоит доработать. Согласно сайту госзакупок, агентство по туризму готово потратить на это 5,3 млн руб., хотя уже нашлось брендинговое агентство, согласное сделать эту работу за 3,8 млн руб.

От подрядчика ждут детализированную проработку стиля и образа бренда России, которая бы "способствовала популяризации въездного и внутреннего туризма" в стране. Также бренду необходимо обеспечить узнаваемость среди туристических символов других государств, передает РИА Новости.

Для бренда необходимо разработать уникальные шрифты на кириллице и латинице, графическую концепцию, типографику. Логотип, который представит Ростуризм, нужно адаптировать под несколько тематических категорий, например, спорт, гастрономический, событийный, экспедиционный туризм, искусство, животный мир России и другие.

Бренд будут дорабатывать два брендинговых агентства — Plenum и Suprematika, - сообщили Накануне.RU в агентстве Suprematika. - Победившую год назад концепцию бренда разработала команда из нескольких брендинговых агентств, в том числе Suprematika и Plenum.

бренд Россия|Фото: Ростуризм

Также исполнитель должен создать руководство по использованию фирменного стиля.

За основу взят вариант, представленный Ростуризмом в прошлом году. Девиз бренда, созданного в стиле супрематизма, "Россия — целый мир".

Напомним, недавно в сети широко обсуждался мета-бренд Санкт-Петербурга, представленный на международном культурном форуме. Его разработка стоила 7 млн руб. (кстати, разработчик не считает, что много взял за свою работу). Логотип многие раскритиковали, в частности, гневался дизайнер Артемий Лебедев, который ранее тоже представлял свой вариант мета-бренда Санкт-Петербурга.

метабренд логотип Санкт-Петербург|Фото:комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ростуризм потратит почти 4 млн рублей на доработку логотипа России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ростуризм, логотип, бренд россия, доработка, фирменный стиль



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети