В Тюменской области столкнулись легковушка и пассажирская "ГАЗель", пострадали пятеро

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль "Киа" и маршрутное такси "ГАЗель", сообщила Накануне.RU начальник отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Авария произошла утром на 473 км трассы. Легковушка выехала на "встречку" и столкнулась с пассажирской "ГАЗелью". Возможно, водитель "Киа" уснул за рулем.

Пострадали водитель и пассажир "Киа", а также водитель и два пассажира "ГАЗели".