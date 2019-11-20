"ЮТэйр" оштрафовали за голодных детей, летевших лечить желудочно-кишечный тракт

Авиакомпания "ЮТэйр" наказана за то, что не кормила в долгом перелете детей, летевших на лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления Роспотребнадзора.

В сентябре 2018 г. авиакомпания перевозила организованную группу детей по маршруту Красноярск – Москва – Минеральные Воды – Москва – Красноярск и не кормила их во время полета, продолжительность которого в одну сторону – более трех часов. Пассажиры летели на санаторно-курортное лечение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Роспотребнадзор принял решение оштрафовать "ЮТэйр". Не согласившись, компания обжаловала вердикт. Суды первой и апелляционной инстанции позицию административного органа поддержали. Точку в деле поставил Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска, который признал решение Роспотребнадзора законным и отказал авиакомпании в удовлетворении жалобы.