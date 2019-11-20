06 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
самолёт crj-200 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

"ЮТэйр" оштрафовали за голодных детей, летевших лечить желудочно-кишечный тракт

Авиакомпания "ЮТэйр" наказана за то, что не кормила в долгом перелете детей, летевших на лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления Роспотребнадзора.
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В сентябре 2018 г. авиакомпания перевозила организованную группу детей по маршруту Красноярск – Москва – Минеральные Воды – Москва – Красноярск и не кормила их во время полета, продолжительность которого в одну сторону – более трех часов. Пассажиры летели на санаторно-курортное лечение проблем с желудочно-кишечным трактом.

Роспотребнадзор принял решение оштрафовать "ЮТэйр". Не согласившись, компания обжаловала вердикт. Суды первой и апелляционной инстанции позицию административного органа поддержали. Точку в деле поставил Восьмой арбитражный апелляционный суд Омска, который признал решение Роспотребнадзора законным и отказал авиакомпании в удовлетворении жалобы.

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"ЮТэйр" оштрафовали за голодных детей, летевших лечить желудочно-кишечный тракт

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Теги: ЮТэйр, Роспотребнадзор, штраф, питание на борту



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