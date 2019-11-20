"Люди не избалованы доходами": правительство вернуло на доработку план РЖД по модернизации электричек

В правительстве недовольны моделью модернизации российских электричек, которую раньше представили РЖД. По словам вице-премьера Максима Акимова, проект отправлен на доработку.

"На заседании правкомиссии по транспорту рассмотрели модель модернизации подвижного состава в пригородном сообщении... Могу сказать, что модель мы отправили на доработку, она в нынешнем виде, наверное, не целиком устраивает все стороны", - цитирует Акимова ТАСС.

Акимов отметил, что "Российским железным дорогам" дали еще один квартал на доработку модели. Судя по всему, главная претензия – дороговизна проекта модернизации, которая ляжет на плечи пассажиров. А премиальных пользователей электричек в России почти нет.

"Проще сказать, что мы точно делать не будем - мы точно постараемся не перекладывать ни в коем случае затраты на модернизацию на потребителя. У нас за исключением центрального региона, Москвы, Московской области, нет премиального потребителя в этом сегменте, и люди не избалованы доходами. Нагружать пассажира платежом за модернизацию подвижного состава, наверное, неправильно. Мы в первом квартале завершим работу и точно скажем, где, когда, в какой динамике в ближайшие пять лет мы заменим пригородный пассажирский состав", - заявил чиновник.