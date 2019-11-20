Предполагаемый убийца школьницы в Екатеринбурге встретит новый год в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест молодого человека, обвиняемого в убийстве школьницы в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось поздно вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, где между двумя группами молодых людей вспыхнул конфликт. В результате одну из несовершеннолетних девушек ударили ножом, после чего она прожила всего несколько часов. По подозрению был задержан 16-летний юноша, учащийся в местном колледже. Впоследствии ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, была подана апелляционная жалоба на постановление Орджоникидзевского районного суда об избрании парню меры пресечения в виде ареста. В результате решение оставлено без изменений, срок содержания под стражей установлен по 5 января 2020 года включительно.

Ранее сообщалось, что школьницу могли зарезать из-за брошенной фразы.