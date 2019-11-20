В правительстве пока не готовы рассматривать варианты приватизации "Аэрофлота"

Вице-премьер России Максим Акимов считает, что говорить о приватизации "Аэрофлота" преждевременно. Появившиеся предложения на этот счет в правительстве пока не обсуждались, "дискуссия об этом впереди".

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения, мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о позиции по включению 1,17% акций "Аэрофлота" в трехлетний план приватизации. Сейчас государству принадлежит 51,2% авиаперевозчика, передает РИА Новости.

О частичной приватизации в том или ином формате нацперевозчика говорят уже давно. Так, глава ФАС Игорь Артемьев предлагал приватизировать "дочку" "Аэрофлота" - лоукостер "Победа". Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев идею отвергал, отмечая, что сейчас "Победа" является драйвером роста группы (в ГК входят "Аэрофлот", "Победа", "Россия" и "Аврора"). Но при этом он не исключил, что до 25% акций "Победы" выставят на IPO (первичное размещение акций на бирже).